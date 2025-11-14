Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1074) Einbruch in eine Pflegeeinrichtung - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Personen brachen in der Nacht zum Donnerstag (13.11.2025) gewaltsam in eine Pflegeeinrichtung im Nürnberger Stadtteil Maxfeld ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 21:00 Uhr am Mittwoch (12.11.2025) und 06:00 Uhr am Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Einrichtung am Stadtpark ein. Im Inneren brachen sie mehrere Büros auf und entwendeten Bargeld. Der verursachte Sachschaden wird auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

