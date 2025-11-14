PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1074) Einbruch in eine Pflegeeinrichtung - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Personen brachen in der Nacht zum Donnerstag (13.11.2025) gewaltsam in eine Pflegeeinrichtung im Nürnberger Stadtteil Maxfeld ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 21:00 Uhr am Mittwoch (12.11.2025) und 06:00 Uhr am Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Einrichtung am Stadtpark ein. Im Inneren brachen sie mehrere Büros auf und entwendeten Bargeld. Der verursachte Sachschaden wird auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

