Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1078) Raubüberfall auf Tankstelle - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Zwei unbekannte Täter überfielen in der Nacht auf Samstag (15.11.2025) eine Tankstelle im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zur Tat.

Gegen 01:15 Uhr betraten zwei maskierte Männer die Tankstelle in der Fürther Straße und forderten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. In diesem Zusammenhang gab einer der beiden Täter einen Schuss in die Luft ab. Nachdem die beiden Männer mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet hatten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Stadtgrenze.

Die beiden Männer trugen dunkle Oberbekleidung und waren maskiert. Einer der beiden Männer trug eine helle Jeans. Sie sollen Deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung im Umfeld der Tankstelle, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, führte zunächst nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat Ermittlungen wegen schweren Raubs eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte noch in den Nachtstunden eine Spurensicherung in der Tankstelle durch. Im Zusammenhang mit dem Raubüberfall bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der beiden Täter geben können. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell