Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (18.11.) erstattete die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Bockenberg eine Anzeige wegen Betruges. Laut ihren Angaben hatte zuvor gegen 11:50 Uhr ein unbekannter Mann in Arbeitshandschuhen und dunkler Latzhose an der Wohnungstür geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben. Der circa 25-30 Jahre alte Mann erklärte der Seniorin, er müsse den Wasseranschluss der Wohnung überprüfen, da ein Bagger zuvor die Wasserrohre beschädigt habe.

Die Bewohnerin ließ den Mann hinein. In der Küche der Wohnung wurde der Seniorin aufgetragen, den Wasserhahn nach Absprache mehrmals zu öffnen und zu schließen. Währenddessen gelangte vermutlich eine zweite Person durch die noch unverschlossene Wohnungstür in die Räumlichkeiten der Wohnung und durchsuchte das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Nachdem der vermeintliche Handwerker nach einigen Minuten erklärte, dass mit dem Wasseranschluss alles in Ordnung sei, verließ er die Wohnung wieder.

Durch ein Fenster konnte die Bewohnerin erkennen, wie sich der unbekannte Mann fußläufig entfernte. Unmittelbar hinter ihm lief ein weiterer etwa 1,55m bis 1,60m großer Mann, der eine Brille und einen Rucksack trug.

Als die Seniorin daraufhin ihr Schlafzimmer betrat, fiel ihr auf, dass ein Schmuckkästchen mit Gold- und Silberschmuck sowie mehrere Dokumente entwendet wurden. Der Wert der Schmuckgegenstände wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen. Wer Hinweise zu den beiden unbekannten Personen geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

