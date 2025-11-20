Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - KTM in Frankenforst entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Der Besitzer einer KTM meldete am Mittwochmorgen (19.11.) den Diebstahl seines Zweirades. Unbekannte Täter hatten zwischen 00:30 Uhr und 07:50 Uhr das Zweirad, welches auf einem privaten Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Brüderstraße in Frankenforst gestanden hatte, entwendet.

Die seit 2018 zugelassene KTM 1290 Super Duke GT in der Farbe Anthrazit verfügt über das amtliche Kennzeichen LM-LM23 und hat einen Gesamtwert im mittleren bis oberen vierstelligen Bereich.

Die Polizei schrieb das Zweirad zur Fahndung aus und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der KTM geben können. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell