PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - KTM in Frankenforst entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Der Besitzer einer KTM meldete am Mittwochmorgen (19.11.) den Diebstahl seines Zweirades. Unbekannte Täter hatten zwischen 00:30 Uhr und 07:50 Uhr das Zweirad, welches auf einem privaten Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Brüderstraße in Frankenforst gestanden hatte, entwendet.

Die seit 2018 zugelassene KTM 1290 Super Duke GT in der Farbe Anthrazit verfügt über das amtliche Kennzeichen LM-LM23 und hat einen Gesamtwert im mittleren bis oberen vierstelligen Bereich.

Die Polizei schrieb das Zweirad zur Fahndung aus und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der KTM geben können. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 08:20

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

    Bergisch Gladbach (ots) - Unbekannte haben in Lustheide ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Dabei stahlen sie hochwertiges Werkzeug. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gestern (19.11.) erschien ein Mann bei der Polizei in Bergisch Gladbach. Er zeigte den Aufbruch seines Handwerkerfahrzeugs und den Diebstahl mehrerer Werkzeuge im mittleren vierstelligen Bereich an. Der Mann hatte das Handwerkerfahrzeug, ein weißer ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 10:01

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

    Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Dienstag (18.11.) erstattete die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Bockenberg eine Anzeige wegen Betruges. Laut ihren Angaben hatte zuvor gegen 11:50 Uhr ein unbekannter Mann in Arbeitshandschuhen und dunkler Latzhose an der Wohnungstür geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben. Der circa 25-30 Jahre alte Mann erklärte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren