Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verkehrsstraftaten

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Dienstag, gegen 20.00 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte in Neuhaus am Rennweg einen PKW einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dieser Kontrolle entzog sich der Fahrer zunächst durch Flucht. Dabei durchfuhr er eine Baustelle und riss sich am Fahrzeug die Ölwanne auf, sodass er in der Folge zum Stehen kam. Der 42-jährige Fahrer ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Weiterhin verlief der mit ihm durchgeführte Drogenvortest positiv. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Auch die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten nicht an das kontrollierte Fahrzeug. Bezüglich des auslaufenden Öl kam die Feuerwehr zum Einsatz.

