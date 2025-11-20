PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben in Lustheide ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Dabei stahlen sie hochwertiges Werkzeug. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gestern (19.11.) erschien ein Mann bei der Polizei in Bergisch Gladbach. Er zeigte den Aufbruch seines Handwerkerfahrzeugs und den Diebstahl mehrerer Werkzeuge im mittleren vierstelligen Bereich an. Der Mann hatte das Handwerkerfahrzeug, ein weißer Ford Transit, am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr im Krebsweg abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 08:00 Uhr zurückkehrte, stellte er den Aufbruch und den Diebstahl fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Handwerkerfahrzeugs gesehen haben, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

