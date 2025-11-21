PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeuge verhindert Diebstahl von Porsche-Felgen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Freitag (21.11.) wurde die Polizei gegen 02:40 Uhr in die Mozartstraße in Frankenforst gerufen. Ein Zeuge hatte beobachten können, wie drei unbekannte Personen an dem Porsche einer Nachbarin zugange waren. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten waren die Täter bereits flüchtig.

Zum Tatzeitpunkt befand sich der Porsche am Wendehammer der Mozartstraße. Einige Radmuttern der Felgen waren bereits gelöst. Zudem befanden sich mehrere Holzklötze unterhalb des Fahrzeuges. Möglicherweise sahen die drei unbekannten Personen spontan von ihrer Tat ab, als sie das Eintreffen der Beamten bemerkten.

Eine Nahbereichsfahndung mit Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen der Polizeiwache Overath und der Autobahnpolizei verlief ohne Erfolg. Laut Aussagen des Zeugen waren die drei Personen vermutlich jüngeren Alters, circa 1,70m bis 1,75m groß und dunkel gekleidet.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Informationen zu den flüchtigen Tätern geben können. Wenn auch Sie in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen im Umkreis der Mozartstraße gesehen haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 16:11

    POL-RBK: Wermelskirchen / Köln - Falsche Polizeibeamte - Festnahme in Köln

    Wermelskirchen / Köln (ots) - Die Polizei Köln hat am gestrigen Mittwoch (19.11.) einen 40-jährigen Mann festgenommen. Dieser soll zuvor einen Senior in Wermelskirchen um einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag erleichtert haben. Am Nachmittag wurde die Polizei zunächst gegen 17:20 Uhr zu einem Einfamilienhaus in Wermelskirchen Mitte gerufen. Ein Zeuge hatte ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 10:56

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - KTM in Frankenforst entwendet

    Bergisch Gladbach (ots) - Der Besitzer einer KTM meldete am Mittwochmorgen (19.11.) den Diebstahl seines Zweirades. Unbekannte Täter hatten zwischen 00:30 Uhr und 07:50 Uhr das Zweirad, welches auf einem privaten Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Brüderstraße in Frankenforst gestanden hatte, entwendet. Die seit 2018 zugelassene KTM 1290 Super Duke GT in der Farbe Anthrazit verfügt über das amtliche ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 08:20

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

    Bergisch Gladbach (ots) - Unbekannte haben in Lustheide ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Dabei stahlen sie hochwertiges Werkzeug. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gestern (19.11.) erschien ein Mann bei der Polizei in Bergisch Gladbach. Er zeigte den Aufbruch seines Handwerkerfahrzeugs und den Diebstahl mehrerer Werkzeuge im mittleren vierstelligen Bereich an. Der Mann hatte das Handwerkerfahrzeug, ein weißer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren