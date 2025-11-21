Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeuge verhindert Diebstahl von Porsche-Felgen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Freitag (21.11.) wurde die Polizei gegen 02:40 Uhr in die Mozartstraße in Frankenforst gerufen. Ein Zeuge hatte beobachten können, wie drei unbekannte Personen an dem Porsche einer Nachbarin zugange waren. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten waren die Täter bereits flüchtig.

Zum Tatzeitpunkt befand sich der Porsche am Wendehammer der Mozartstraße. Einige Radmuttern der Felgen waren bereits gelöst. Zudem befanden sich mehrere Holzklötze unterhalb des Fahrzeuges. Möglicherweise sahen die drei unbekannten Personen spontan von ihrer Tat ab, als sie das Eintreffen der Beamten bemerkten.

Eine Nahbereichsfahndung mit Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen der Polizeiwache Overath und der Autobahnpolizei verlief ohne Erfolg. Laut Aussagen des Zeugen waren die drei Personen vermutlich jüngeren Alters, circa 1,70m bis 1,75m groß und dunkel gekleidet.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Informationen zu den flüchtigen Tätern geben können. Wenn auch Sie in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen im Umkreis der Mozartstraße gesehen haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

