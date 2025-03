Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße / Südstraße; Unfallzeit: 04.03.2025, 18.10 Uhr;

Am Dienstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Gildehauser Straße/Südstraße in Gronau. Im Kreuzungsbereich war der Wagen einer 43-jährigen Gronauerin mit einer 71-jährigen Fußgängerin aus Gronau kollidiert. Die Fußgängerin verletzte sich leicht. An der Unfallstelle war nach Zeugenaussagen eine Radfahrerin anwesend. Vor Eintreffen der Polizei hatte sich diese jedoch entfernt. Hierbei könnte es sich um eine Zeugin handeln.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens. Sie bittet insbesondere die unbekannte Radfahrerin, sich beim Verkehrskommissariats Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

