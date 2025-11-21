PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Pkw-Fahrerin alkoholisiert am Steuer

Overath (ots)

Beamte der Polizeiwache Overath befuhren am Donnerstagabend (20.11) die Overather Straße, als ihnen gegen 21:00 Uhr ein Land Rover auffiel, der mit verminderter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien vor dem Streifenwagen fuhr. Der Pkw geriet immer wieder auf die Gegenfahrbahn, gefährdete jedoch niemanden. Die Beamten gaben der Fahrzeugführerin über eine Strecke von mehr als zwei Kilometern verschiedene Signale, dass sie anhalten soll. Die Fahrzeugfahrerin reagierte aber auf keines der Signale. Deshalb stellten die Beamten den Streifenwagen an der nächsten roten Ampel, in Höhe der Olpener Straße in Untereschbach, vor den PKW, um eine Weiterfahrt zu unterbinden.

Bei der 52-jährigen Overatherin konnte während der Kontrolle ein starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Darüber hinaus hatte die Frau Schwierigkeiten, den Anweisungen der Beamten zu folgen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Zur Durchführung einer Blutprobenentnahme wurde die 52-Jährige von den Beamten auf die Polizeiwache Untereschbach gebracht, die sie im Anschluss wieder verlassen konnte. Eine Weiterfahrt wurde ihr allerdings bis auf Weiteres untersagt. Der Pkw wurde durch die Beamten versetzt und ordnungsgemäß verschlossen. Auf die Frau aus Overath kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer zu.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 09:05

    POL-RBK: Leichlingen - Fußgänger wird von Pkw erfasst und schwer verletzt

    Leichlingen (ots) - In der Nacht auf Freitag (21.11.) hat ein Pkw einen Fußgänger in Leichlingen erfasst und schwer verletzt. Gegen 00:50 Uhr war ein 46-jähriger Leichlinger mit seinem Pkw auf der Brückenstraße unterwegs. Nach seinen Angaben, bog er in die Straße Am Wallgraben ein, als wenige Meter nach der Ampel plötzlich ein Fußgänger von rechts auf die ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 08:57

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeuge verhindert Diebstahl von Porsche-Felgen

    Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu Freitag (21.11.) wurde die Polizei gegen 02:40 Uhr in die Mozartstraße in Frankenforst gerufen. Ein Zeuge hatte beobachten können, wie drei unbekannte Personen an dem Porsche einer Nachbarin zugange waren. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten waren die Täter bereits flüchtig. Zum Tatzeitpunkt befand sich der Porsche am ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 16:11

    POL-RBK: Wermelskirchen / Köln - Falsche Polizeibeamte - Festnahme in Köln

    Wermelskirchen / Köln (ots) - Die Polizei Köln hat am gestrigen Mittwoch (19.11.) einen 40-jährigen Mann festgenommen. Dieser soll zuvor einen Senior in Wermelskirchen um einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag erleichtert haben. Am Nachmittag wurde die Polizei zunächst gegen 17:20 Uhr zu einem Einfamilienhaus in Wermelskirchen Mitte gerufen. Ein Zeuge hatte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren