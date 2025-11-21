Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Pkw-Fahrerin alkoholisiert am Steuer

Overath (ots)

Beamte der Polizeiwache Overath befuhren am Donnerstagabend (20.11) die Overather Straße, als ihnen gegen 21:00 Uhr ein Land Rover auffiel, der mit verminderter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien vor dem Streifenwagen fuhr. Der Pkw geriet immer wieder auf die Gegenfahrbahn, gefährdete jedoch niemanden. Die Beamten gaben der Fahrzeugführerin über eine Strecke von mehr als zwei Kilometern verschiedene Signale, dass sie anhalten soll. Die Fahrzeugfahrerin reagierte aber auf keines der Signale. Deshalb stellten die Beamten den Streifenwagen an der nächsten roten Ampel, in Höhe der Olpener Straße in Untereschbach, vor den PKW, um eine Weiterfahrt zu unterbinden.

Bei der 52-jährigen Overatherin konnte während der Kontrolle ein starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Darüber hinaus hatte die Frau Schwierigkeiten, den Anweisungen der Beamten zu folgen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Zur Durchführung einer Blutprobenentnahme wurde die 52-Jährige von den Beamten auf die Polizeiwache Untereschbach gebracht, die sie im Anschluss wieder verlassen konnte. Eine Weiterfahrt wurde ihr allerdings bis auf Weiteres untersagt. Der Pkw wurde durch die Beamten versetzt und ordnungsgemäß verschlossen. Auf die Frau aus Overath kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer zu.

