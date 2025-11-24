PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 18-Jähriger auf Kleinkraftrad nach Verfolgungsfahrt gestoppt

Bergisch Gladbach (ots)

Polizeibeamte der Polizeiwache Bergisch Gladbach befanden sich am vergangenen Freitag (21.11.) im Rahmen einer Verkehrsüberwachung am Kreisverkehr an der Einmündung Konrad-Adenauer-Platz / Schnabelsmühle. Gegen 11:30 Uhr fuhr ein Mann auf einem Kleinkraftrad der Marke Aprilia an den Beamten vorbei, welches durch außergewöhnlich laute Geräusche der Abgasanlage auffiel. Die Polizisten beabsichtigten, den Fahrer des Zweirades zu kontrollieren und fuhren ihm hinterher.

Als der 18-jährige Fahrer den Streifenwagen der Polizei hinter sich bemerkte, beschleunigte er sein Zweirad und überholte vor ihm fahrende Fahrzeuge rechtsseitig über den Bussonderstreifen. Bei der anschließenden kurzzeitigen Verfolgungsfahrt über die Hauptstraße bis hin zur Ferrenbergstraße gefährdete der Fahrer des Kleinkraftrades durch seine Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer, sodass es mehrere Male fast zu einem Verkehrsunfall kam. Hierbei nutzte er zeitweise den Gehweg und erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h bei teilweise erlaubten 30 km/h.

Auf Höhe der Einmündung Ferrenbergstraße / An der Jüch beendete der Fahrer abrupt seine Fahrt und hielt auf dem Gehweg an. Bei der anschließenden Kontrolle wurden das Zweirad des Bergisch Gladbachers, sein Führerschein sowie sein Mobiltelefon durch die Polizisten sichergestellt. Weitere Ermittlungen bezüglich der technischen Veränderungen des Kleinkraftrades dauern noch an. Auf den 18-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

