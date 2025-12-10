PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte an Tankstelle - Polizisten nicht mehr dienstfähig

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag (13.45 Uhr) kam es an einer Tankstelle an der Hansastraße zu einem tätlichen Angriff auf zwei Polizeibeamte. Ein Mitarbeiter hatte zuvor den Notruf gewählt, nachdem ein Mann trotz bestehenden Hausverbots mehrfach zurückgekehrt war und dort randaliert haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug er unter anderem mit Gegenständen auf den Tresen. Die alarmierten Polizisten trafen kurz darauf ein und versuchten, den Mann zu fixieren. Dabei setzte er sich zur Wehr, schlug auf die eingesetzten Kräfte ein und biss einem Beamten in die Hand. Beide Beamten (28 J./20J.) erlitten Verletzungen und sind vorerst nicht dienstfähig. Der Mann wurde mit Unterstützung von weiteren Beamten überwältigt und in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie weiterer möglicher Delikte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

