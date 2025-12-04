FW Tönisvorst: schwerer Verkehrsunfall auf der L475 - Einsatz für die Feuerwehr Tönisvorst

Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

In der Nacht zu Donnerstag wurde die Feuerwehr Tönisvorst um 00:07 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße L475 zwischen Vorst und St. Tönis alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Der Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt, war jedoch nicht im Fahrzeug eingeklemmt. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde der Verunfallte bereits durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zur Betreuung der anwesenden Ersthelfer wurde ein Notfallseelsorger hinzugezogen. Die Aufgaben der Feuerwehr umfassten das Ausleuchten der Einsatzstelle, das Eindämmen auslaufender Betriebsmittel, die Sicherstellung des Brandschutzes sowie eine Personensuche im Umfeld, da zunächst unklar war, ob weitere Personen betroffen waren. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte die Zahl der 25 Einsatzkräfte reduziert werden. Die Feuerwehr unterstützte anschließend die Polizei bei der Unfallaufnahme mit einem Hubrettungsfahrzeug.

