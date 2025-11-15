Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Die Weihnachtsbeleuchtung in Vorst ist bereit. Die Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst unterstützt die Kolpingfamilie beim Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung im Vorster Ortskern.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Tönisvorst (ots)

Schon fast traditionell, denn bereits seit vielen Jahren, unterstützen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst die Kolpingsfamilie beim Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung im Vorster Ortskern. Dazu werden mit dem Hubrettungsfahrzeug die Montagepunkte der Lichterketten angefahren und diese unter den akribischen Augen des Verantwortlichen der Kolpingsfamilie, Friedhelm Oestrich, montiert. Anschließend werden noch verschönernde Ornamente eingehängt und die LED-Lichter abschließend getestet. Natürlich dient diese Unterstützung auch einem weiteren Zweck; um im Einsatzfall optimal mit dem Fahrzeug vertraut zu sein, bedarf es für die Maschinisten regelmäßigen Übungen. Diese erhalten durch das Aufhängen der Beleuchtung die Möglichkeit, verwinkelte und enge Stellen der Bebauung mit dem Rettungskorb anzufahren. Dadurch kann das ohnehin notwendige Training mit der weihnachtlichen Verschönerung des Vorster Ortskerns sinnvoll verbunden werden. Pünktlich zum 1. Adventswochenende werden die Zeitschaltuhren in Betrieb genommen und die Lichter werden ihr weihnachtliches Flair verbreiten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell