FW Tönisvorst: Vier neue Drehleitermaschinisten für die Feuerwehr Tönisvorst

Tönisvorst (ots)

Nach drei intensiven Ausbildungswochen haben vier Kameraden der Feuerwehr Tönisvorst erfolgreich ihre Prüfung zum Drehleitermaschinisten bestanden. Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis konnten sie ihr Können unter Beweis stellen und sind nun bestens vorbereitet für den Einsatz mit der Drehleiter.

Im Rahmen der Ausbildung wurden die Teilnehmer intensiv auf den Umgang mit der Drehleiter vorbereitet. Dabei standen sowohl technische als auch einsatztaktische Inhalte im Fokus. Ein zentraler Bestandteil war die Fahrzeugkunde: Die Auszubildenden lernten den Aufbau und die Funktionsweise der Drehleiter kennen, inklusive der Bedienung über Haupt- und Nebensteuerung sowie der sicherheitsrelevanten Systeme. Auch das taktische Vorgehen im Einsatz wurde praxisnah trainiert. Dazu gehörte die Auswahl der passenden Anleiterart, die optimale Positionierung des Fahrzeugs unter Berücksichtigung der Einsatzlage, Windrichtung und möglicher Hindernisse. In realitätsnahen Übungen wurden verschiedene Einsatzszenarien simuliert - darunter die Rettung von Personen aus großen Höhen, die Brandbekämpfung über den Korb sowie technische Hilfeleistungen. Besonderes Augenmerk lag auf den Sicherheitsaspekten: Die Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, das Beachten von Lastgrenzen und die Stabilität des Fahrzeugs sind entscheidend für einen sicheren Betrieb. Ebenso wichtig ist das Wissen über die Einsatzgrenzen der Drehleiter. Ein weiterer Schwerpunkt war die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team sowie mit anderen Einheiten - denn nur durch gute Abstimmung kann ein Einsatz effizient und sicher ablaufen.

In der praktischen Prüfung mussten die Teilnehmer unter realistischen Bedingungen die Drehleiter sicher aufstellen, Gebäude mit unterschiedlichen Höhen und Zugängen anleitern und eine Personenrettung über den Korb simulieren. Die theoretische Prüfung testete ihr Wissen zu technischen Grundlagen, Einsatzgrundsätzen und Sicherheitsvorschriften.

Die Feuerwehr Tönisvorst gratuliert den frisch ausgebildeten Drehleitermaschinisten herzlich zur bestandenen Prüfung und bedankt sich bei den Ausbildern für ihre engagierte und praxisnahe Vermittlung der Ausbildungsinhalte.

