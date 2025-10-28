Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst begleitet Messe im Aachener Dom

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Tönisvorst (ots)

Tönisvorst/Aachen. Ein außergewöhnlicher musikalischer Auftritt führte den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst am Samstag, den 18.10.2025 in den Aachener Dom. Auf Einladung von Domkapitular Msgr. Gregor Huben gestalteten die Musikerinnen und Musiker die feierliche Messe in der traditionsreichen Kathedrale musikalisch mit.

Unter der Leitung von Uli Sperling erklangen Werke von Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi, die in der eindrucksvollen Akustik des Doms besonders zur Geltung kamen. "Es war ein ganz besonderes Erlebnis, in dieser geschichtsträchtigen Umgebung spielen zu dürfen", sagte Sperling

Domkapitular Msgr. Gregor Huben, selbst ehemaliger Trompeter im Vorgängerverein des Musikzuges, fasste den musikalischen Beitrag des Musikzugs zusammen: "Die Messe im Aachener Dom war in jeder Hinsicht ein würdiger Rahmen - getragen von Musik, die Herz und Glauben gleichermaßen berührt." Nach dem Gottesdienst folgte ein gemeinsames Mittagessen, bei dem sich die Mitglieder des Musikzugs und ihre Partnerinnen und Partner mit dem Gastgeber austauschen konnten. Den Abschluss bildete eine Führung durch den Aachener Dom, die allen Teilnehmenden faszinierende Einblicke in die Geschichte und Architektur des UNESCO-Weltkulturerbes bot.

Der Musikzug freut sich über neue Mitspielerinnen und Mitspieler - ganz gleich, ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder erfahrene Musikerinnen und Musiker. Eine Ausbildung an verschiedenen Instrumenten ist möglich und wird vom Musikzug aktiv angeboten. Proben finden donnerstags und freitags im Wechsel jeweils um 20 Uhr im Gerätehaus Vorst (Lindenallee 10) statt.

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst blickt auf eine lange und lebendige Tradition zurück. Seit Jahrzehnten begleitet das Ensemble kirchliche Feiern, städtische Veranstaltungen und feuerwehrtechnische Anlässe in Tönisvorst und Umgebung.

Pressekontakt:

Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst Vorsitzender: Patrick Loyen patrick.loyen@feuerwehrtoenisvorst.de Presse: Peter Stenmans Peter.stenmans@feuerwehrtoenisvorst.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell