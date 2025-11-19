Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: 33. gemeinsame Lebensmittelsammelaktion der Feuerwehren im Kreis Viersen und der Rumänien-Hilfe Vorst

Tönisvorst (ots)

Für diesjährige Weihnachtszeit hat es sich die Rumänien Hilfe Vorst abermals und das nun schon zum 33. Mal zur Aufgabe gemacht, Hilfsbedürftigen in Caransebes / Rumänien humanitär zu unterstützen. Als verlässlicher Partner sind die Feuerwehren des Kreises Viersen, in Teilen des Kreises Kleve und der Stadt Krefeld mit von der Partie.

Am Samstag, 22. November 2025 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr stehen wieder viele freiwillige und fleißige Helfer in den Gerätehäusern in den Kreisen Viersen und Kleve (hier insbesondere die Jugendfeuerwehren Kerken und Straelen) und der Stadt Krefeld bereit, um Lebensmittelspenden entgegen zu nehmen.

Gesammelt werden Grundnahrungsmittel wie Zucker, Mehl, Backpulver, Konserven und Süßigkeiten, bitte keine Frischartikel. Die gesammelten Lebensmittel sollten ein Haltbarkeitsdatum bis mind. 04/2026 aufweisen. Nicht nur Lebensmittel können gespendet werden, sondern auch gut erhaltenes Spielzeug.

"Über die vielen Jahre hinweg haben die Schwestern der Sozialstation in Caransebes für die Unterstützung anerkennend gedankt und nie eine Bitte geäußert. Doch in diesem Jahr erreichte uns ein Wunsch, ob es möglich sei, folgende Materialien mit in die Sammelaktion aufzunehmen wie Verbandsmaterial, Pampers, inmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Cremelotion für Haut und Hände, Vitamin B1 und C, Blutdruck-messgerät, Materialien zur Reinigung und Befeuchtung von akuten und chronischen Wunden, Rollstühle und Gehilfen. Gerne werden wir versuchen, den Wusch der Schwestern zu erfüllen und bitten über die Lebensmittelspenden hinaus die vorgenannten Materialien zu spenden. Wir werden alles daran setzten, noch vor dem Weihnachtsfest einen Hilfstransport auf den Weg zusetzen" so Hans Holtschoppen, 1. Vorsitzender der Rumänien-Hilfe Vorst.

"Solange noch Hilfe vor Ort notwendig ist, wird die "Lebensmittelsammelaktion" weiter fortgeführt. Auch wenn sich das Spendenaufkommen in den letzten Jahren verändert hat, setzen wir alles daran, so lange als möglich diese humanitäre Hilfe aufrecht zu erhalten."

Für die Finanzierung des Transportes sind Spendengelder eine ebenfalls gern gesehene Unterstützung. Diese können an die Rumänienhilfe Vorst

- IBAN: DE06 3206 0362 1301 4970 12 Volksbank Krefeld - Verwendungszweck

"Feuerwehr-Hilfstransport Rumänien 2025" überwiesen werden. Weiterhin besteht auch die Möglichkeit bei Ihrer Feuerwehr vor Ort, in den bereitstehenden Spendenboxen, einen finanziellen Beitrag zu leisten.

