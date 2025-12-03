Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auf einen Kaffee mit der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Wie kann man besser ins Gespräch kommen, als bei einer heißen Tasse Kaffee? Die Polizei Gelsenkirchen lädt am Donnerstag, 11. Dezember 2025, die Bürgerinnen und Bürger in Gelsenkirchen auf einen gemeinsamen Plausch beim Kaffee ein. Das Kaffeemobil, das bereits in den Jahren 2021, 2023 und 2024 Halt in Gelsenkirchen gemacht hat, besucht die Ruhrgebietsstadt auch im Jahr 2025. Denn polizeiliche Arbeit ist geprägt durch den Kontakt zu den Menschen.

Egal, ob persönliche Anliegen, Fragen zum Alltag der Polizisten und Polizistinnen oder einfach ein entspannter Austausch: Die Kolleginnen und Kollegen nehmen sich Zeit für die Bürgerinnen und Bürger und wollen in den gemeinsamen Austausch kommen.

"Coffee with a cop" heißt es in Gelsenkirchen am Donnerstag, 11. Dezember 2025, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr, auf dem Marktplatz in Buer.

Während dieser Zeit ist ein professioneller "Coffee-Truck" vor Ort, der Kaffee und andere Heißgetränke zubereitet. Zum Verweilen laden Stehtische ein. Die Polizistinnen und Polizisten aus unterschiedlichen Fachbereichen nehmen sich Zeit, in einem passenden Ambiente mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Auch Polizeipräsident Tim Frommeyer wird zwischen 11 und 12 Uhr auf einen Kaffee mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort vorbeischauen.

Wir laden alle Interessierten ein, über "Coffee with a cop" zu berichten und ebenfalls mit uns einen Kaffee zu trinken.

Wir freuen auf Ihr Kommen.

Rückfragen stellen Sie bitte unter der Telefonnummer 0209 365 2010 oder per E-Mail an pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

