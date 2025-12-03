PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Überhöhte Geschwindigkeit - Verkehrsunfall in Altstadt

  • Bild-Infos
  • Download

Gelsenkirchen (ots)

Auf der Husemannstraße ist es kurz nach Mitternacht zu einem Verkehrsunfall mit jeder Menge Blechschaden gekommen.

Ein 23-jähriger Gelsenkirchener fuhr am Mittwoch, 3. Dezember 2025, gegen 0.15 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit über die Husemannstraße in Richtung Hiberniastraße. Beim Überholvorgang in einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes und touchierte den zu überholenden Audi eines ebenfalls 23 Jahre alten Gelsenkircheners. Der Mercedes kollidierte daraufhin mit einer Laterne, der Audi wiederum wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam nach mehrfacher Drehung erst durch eine erneute Kollision mit einem geparkten Auto, einem VW Golf, zum Stehen.

Der 23-jährige Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, verzichtete aber auf die medizinische Versorgung durch einen Rettungswagen. Der Mercedes-Fahrer sowie die jeweiligen Beifahrer blieben unverletzt.

An alle drei Fahrzeugen entstand zum Teil hoher Sachschaden. Der Mercedes wurde zur Spurensicherung sichergestellt, der Audi wurde ebenfalls abgeschleppt, da er nicht mehr fahrbereit war. Die Emscher Lippe Energie (ELE) schaltete die beschädigte Laterne stromlos, sodass die Feuerwehr sie anschließend abmontieren und auf der angrenzenden Grünfläche ablegen konnte.

Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Husemannstraße in beide Richtungen gesperrt.

Gegen den 23-jährigen Mercedes-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Da der Gelsenkirchener nach ersten Erkenntnissen zudem über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte, wird auch hierzu ermittelt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

