Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgänger von Fahrradfahrer angefahren und geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Radevormwald (ots)

Am Dienstag (11. November) stand ein 17-jähriger Fußgänger aus Radevormwald auf dem Geh-/Radweg der Elberfelder Straße in Höhe der Bushaltestelle Bergerhof in Richtung Remscheid und wartete auf den Bus. Gegen 6:30 Uhr fuhr ihn ein Fahrradfahrer an, der auf dem Radweg in Richtung Remscheid unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und beleidigte daraufhin den 17-Jährigen. Anschließend schlug er ihn ins Gesicht und trat ihn mehrmals. Von dem Radfahrer fehlt bislang jede Spur. Daher bittet die Polizei um Hinweise an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen etwa 175 cm großen, ca. Mitte 30-jährigen Mann gehandelt haben. Er hatte kurze Haare und eine kräftige Statur. Er war mit einer grauen Jacke und einer grauen oder hellblauen Jeanshose bekleidet. An beiden Ohren trug er flache Ohrringe. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein E-Bike gehandelt haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell