Polizei Dortmund

POL-DO: Diebstahl aus einem Krankenhauszimmer: Polizei nimmt zwei Täter fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0986

In der Nacht zu Montag (10. November) nahm die Polizei zwei Personen nach einem Diebstahl im Krankenhaus in Dortmund-Mitte fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen hatten sich gegen Mitternacht zwei Frauen bei der Polizei gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Patientinnen in einem Krankenhaus in der Dortmunder Innenstadt. Ihnen fehlten persönliche Gegenstände aus ihrem Patientenzimmer.

Zeitgleich fielen zivilen Polizeibeamten im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Städtische Kliniken" zwei Personen auf, die sich auffällig verhielten. Bei den Beiden handelte es sich um einen Mann und eine Frau, die mehrere Taschen bei sich trugen. Die Beiden schauten sich immer wieder um, während sie die Taschen durchwühlten.

Anschließend liefen sie in Richtung der Dortmunder Innenstadt weiter. Die Polizeibeamten kontrollierten das Duo. Es handelte sich um eine 34-Jährige und einen 43-Jährigen aus Dormagen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere persönliche Gegenstände der Krankenhauspatientinnen.

Die Polizisten nahmen die beiden Personen aus Dormagen fest. Die persönlichen Gegenstände der Patientinnen konnten an diese zurückgegeben werden. Da keine Haftgründe vorlagen, wurden die beiden Dormagener nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Wache entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl.

Die Polizei Dortmund gibt folgende Präventionshinweise, um sich vor Diebstählen in Krankenhäusern zu schützen:

- Nehmen Sie keine größeren Geldbeträge oder wertvollen Schmuck mit in ein Krankenhaus oder eine Pflegeeinrichtung. - Schließen Sie Wertgegenstände und Bargeld immer in Ihrem Aufbewahrungsfach ein oder geben Sie Wertsachen in der Verwaltung ab. - Achten Sie auch auf abgestellte Handtaschen oder abgelegte Garderobe Ihrer Mitpatientinnen und Mitpatienten sowie Besucherinnen und Besucher. - Sprechen Sie fremde Personen in Ihrem Patientenzimmer an und/oder informieren Sie das Pflegepersonal.

Im Schadensfall:

- Melden Sie jeden Diebstahl dem Pflegepersonal und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. - Lassen Sie entwendete Debitkarten, Kreditkarten und Mobilfunkkarten umgehend unter der gebührenfreien Sperr-Notrufnummer 116 116 sperren.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell