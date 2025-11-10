Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf nach räuberischen Diebstahl in Dortmund-Scharnhorst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0985

Am Freitagabend (7. November) ereignete sich gegen 19:20 Uhr auf der Straße Buschei auf Höhe der Hausnummer 93 B ein räuberischer Diebstahl aus einem Auto durch zwei unbekannte Männer. Die Täter entwendeten aus dem Fußraum des Autos eine Tasche mit einem niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag und flüchteten.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt eine 34-jährige Frau aus Kamen mit ihren beiden Kindern in einer Parkbucht am Fahrbahnrand an, um aufgrund einer Warnmeldung im Kombiinstrument den Ölstand des Fahrzeugs zu überprüfen. Sie und ihr 13-jähriger Sohn stiegen aus dem Auto aus und öffneten die Motorhaube. Dabei ließ der 13-Jährige die Beifahrertür geöffnet. Im Fußraum befand sich eine Umhängetasche mit dem Bargeld.

Während beide das Motoröl nachfüllten, gingen zwei Männer am Fahrzeug vorbei. Einer der Täter griff nach der Tasche und versuchte zu flüchten. Die Geschädigte erkannte die Situation. Sie versuchte, den Täter an der Flucht zu hindern, und griff nach ihrer Tasche. Doch der zweite Täter schlug ihr mit dem Ellenbogen gegen die Nase. Dabei wurde die Kamenerin leicht verletzt. Anschließend flüchteten beide Männer fußläufig in unbekannter Richtung.

Die Geschädigte konnte sie wie folgt beschreiben:

Täter 1: männlich, ca. 190 cm groß, dunkel gekleidet, Vollbart

Täter 2: männlich, ca. 170 cm groß, dunkel gekleidet, leichter Bart.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder den flüchtigen Tätern machen? Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter der Rufnummer 0231-132-7441.

