Polizei Dortmund

POL-DO: Flucht nach Verkehrsunfall auf der A1: 20-Jähriger war ohne Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0983

Flüchten nach einem Verkehrsunfall bringt nichts: Diese Erfahrung machte nun auch ein 25-jähriger Luxemburger nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend (7. November) um 20:40 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Köln in Höhe Unna-Massen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann den linken Fahrstreifen mit überhöhter Geschwindigkeit und fiel dabei auch schon Zeugen auf. Er kollidierte anschließend mit Warnbaken der dort befindlichen Dauerbaustelle, zog dann abrupt nach rechts und fuhr auf den Daimler eines 20-Jährigen aus Bielefeld auf.

Dieses Auto kam daher ins Schleudern, prallte gegen die Betonschutzwand, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Zwei weitere Fahrzeuge, ein VW Golf (Fahrer: 25, aus Lüdenscheid) und ein BMW M5 (Fahrer: 34, aus Hamburg), überfuhren Fahrzeugteile - die Fahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Der Unfallverursacher begab sich anschließend aus seinem Auto, nur um nach einer kurzen verbalen Kommunikation mit den Unfallbeteiligten zu Fuß zu flüchten. Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen fanden Polizeibeamte den Mann in Unna. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Darüber hinaus hatte er keine Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren warten jetzt auf den Mann.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Felix Groß
Telefon: 0231/132-1034
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
