Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund-Kirchlinde: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0979

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (am 5. November) kam es in Kirchlinde zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 23:55 Uhr im Bereich der Kirchlinder Straße/ Bärenbruch. Aufgrund der schweren Kopfverletzungen ist von einer Fremdeinwirkung auszugehen.

Der Tathergang ist derzeit unklar. Eine Mordkommission der Polizei Dortmund hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Feststellungen machen? Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter der Rufnummer 0231 132 7441.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Gülkiz Yazir, Tel.: 0231/92626121.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell