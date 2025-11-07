Polizei Dortmund

POL-DO: Streifenbesatzung fällt flüchtiger PKW auf - Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0981

Einsatzkräfte der Dortmunder Polizei haben Donnerstagabend (6. November 2025) einen 28-jährigen Dortmunder nach einer Verfolgungsfahrt festgenommen. Der Mann war den Beamten zunächst wegen seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen und versuchte anschließend, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Am Donnerstag, gegen 19 Uhr, befand sich eine Streifenbesatzung aufgrund eines Einsatzes in der Osterfeldstraße in Dortmund. Ein Zeuge machte die Beamten in diesem Zusammenhang auf einen dunklen VW Golf aufmerksam. Der PKW soll auffällig langsam und mehrfach die nahegelegene Siebenbürgenstraße passiert haben.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Nach erfolgten Anhaltesignalen stoppte der Fahrer des Golfs zunächst auf der Deutschen Straße. Als Polizeibeamte das Auto kontrollieren wollten, beschleunigte der Dortmunder sein Fahrzeug stark und flüchtete von der Kontrollstelle. Kurze Zeit später fanden die Einsatzkräfte den unbesetzten VW "Am Hafenbahnhof" auf. Fahndungsmaßnahmen führten die Beamten auf die nahegelegene Brücke der Franz-Schlüter-Straße. Dort stellten sie den 28-jährigen Dortmunder als mutmaßlichen Fahrer fest.

Im Rahmen der ersten Kontaktaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen berauschenden Zustand des Dortmunders und dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem führte der Mann den passenden Autoschlüssel des sichergestellten VW Golfs mit sich. Die Polizei stellte den PKW zur Beweissicherung sicher. Ein Polizeiarzt entnahm dem Beschuldigten auf der Polizeiwache zwei Blutproben.

Die Ermittlungen laufen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Polizei fertigte zudem eine gesonderte Strafanzeige gegen die Fahrzeughalterin und einen Bericht an das Straßenverkehrsamt aufgrund von Zweifeln an der Eignung und Befähigung des Führens von Kraftfahrzeugen. Die Ermittlungen dauern an.

