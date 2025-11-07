Polizei Dortmund

POL-DO: Täter haben es auf Außenspiegelverglasung von Autos abgesehen: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Seit dem 31. Oktober (Freitag) kommt es im Dortmunder Stadtgebiet zu einer auffälligen Häufung von Diebstählen an Kraftfahrzeugen. Die Diebe haben es auf die Außenspiegelgläser hochwertiger Fahrzeuge, insbesondere von BMW und Mercedes, abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Betroffen sind vorwiegend die Bereiche Körne und das nähere Umfeld in Richtung Stadtmitte sowie die Bereiche rund um den Borsigplatz und der östliche Teil von Eving in Richtung Nordfriedhof/An den Teichen. Ersten Erkenntnissen zufolge sind die Täter nachts aktiv.

In allen Fällen wurden die Verglasungen der Außenspiegel von am Straßenrand parkenden Fahrzeugen herausgelöst. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Feststellungen machen? Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

