POL-HF: Diebstahl aus Pkw - Rucksack und Tablet entwendet
Herford (ots)
(hd) Am Donnerstag (16.10.2025) stellte ein 19-jähriger Mann aus Bad Salzuflen seinen Pkw der Marke Toyota gegen 19:30 Uhr an der Jacques-Delors-Straße in Herford ab. Als er drei Stunden später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass aus dem Fahrzeuginnenraum ein Rucksack und ein Tablet entwendet worden waren. Beschädigungen waren an dem Pkw nicht erkennbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wie der oder die unbekannten Täter in das Fahrzeug eindringen konnten, muss noch ermittelt werden. Zeugen, etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell