Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund stellt Autoaufbrecher nach Zeugenhinweisen im Stadtteil Körne

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0976

Zwei junge Männer stellten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund heute Nacht (6. November 2025), nachdem Zeugen meldeten, dass das Duo versuche, in geparkte Autos zu gelangen.

Die Polizisten trafen um 1:49 Uhr auf zwei junge Männer im Zinkhüttenweg, auf die die Personenbeschreibung der Zeugen zutraf. Es handelt sich bei ihnen um einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen, beide aus Bochum.

Die Männer wurden zur Wache Körne gebracht. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut sowie griffbereite Messer. Freiwillig durchgeführte Atemalkohol- und Drogenvortests verliefen positiv.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die beiden polizeibekannten Männer erwartet nun eine Anzeige wegen des Diebstahls mit Waffen aus Kraftfahrzeugen. Der 18-Jährige erhält zusätzlich Anzeigen wegen Sachbeschädigung, da er während der Sachverhaltsaufnahme eine Zigarette an einem Zaun ausdrückte sowie wegen Beleidigung.

Ob das Duo noch für weitere Taten in Frage kommt, wird derzeit ermittelt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Annika Roß
Telefon: 0231/132-1033
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

