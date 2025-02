Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von der Fahrbahn abgekommen

Weimar (ots)

Am frühen Freitagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 512 zwischen Hottelstedt und Ballstedt zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger befuhr mit seinem PKW VW die besagte Straße in Richtung Ballstedt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der VW-Fahrer in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, fuhr in den linken Straßengraben und hat sich in der Folge laut Zeugenangaben mehrfach überschlagen. Beim Abkommen von der Fahrbahn kollidierte der PKW mit zwei Leitpfosten und einem Verkehrszeichen. Der Fahrer hatte großes Glück - obwohl sein Fahrzeug nach dem Unfall ein Totalschaden war, konnte der Fahrer lediglich leicht verletzt in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden. Die Straße war bis zum Bergen des Fahrzeuges für ca. 1,5 Stunden in beide Richtungen gesperrt.

