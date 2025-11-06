Polizei Dortmund

POL-DO: Benefizkonzert in der Reinoldikirche: Spenden für das Kinderschutz-Zentrum Dortmund

Dortmund (ots)

Das traditionelle Benefizkonzert des Polizeipräsidiums Dortmund, gemeinsam mit dem Landespolizeiorchester, findet am Mittwoch, den 26. November 2025, in der Reinoldikirche statt. In diesem Jahr gehen die Spenden an das Kinderschutz-Zentrum in Dortmund.

Gemeinsam mit der Reinoldikirche und dem Kinderschutz-Zentrum lädt Polizeipräsident Gregor Lange als Schirmherr der Veranstaltung im Namen der Polizei Dortmund zum diesjährigen Konzert ein. Das vorweihnachtliche Programm beginnt um 19 Uhr, Einlass in die Reinoldikirche ist ab 18:30 Uhr.

Das Kinderschutz-Zentrum Dortmund ist eine Fachberatungsstelle gegen Misshandlung, Vernachlässigung und sexuellen Missbrauch von Kindern. In der Beratungsstelle arbeiten Psychologen, Pädagogen und Sozialarbeiter, welche auch therapeutisch qualifiziert sind. Sie sind Ansprechpartner bei allen Fragen zum Thema Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Das Kinderschutz-Zentrum unterstützt alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (bis 26 Jahre) sowie deren Eltern oder andere Angehörige. Auch gibt es Beratungen für Erzieher, Lehrer, Sozialarbeiter, Psychologen, Ärzte, Seelsorger, Nachbarn, Jugendgruppenleiter. Das bedeutet: Alle Menschen, die erfahren haben oder befürchten, dass ein Kind misshandelt oder sexuell missbraucht wird und nicht wissen, was sie jetzt für die Kinder oder Jugendlichen tun können.

"Kinder sind unsere Zukunft. Jede/r hat das Recht auf eine glückliche und geschützte Kindheit. Die Arbeit des Kinderschutz-Zentrums ist daher von unschätzbarem Wert: Hier finden Kinder und Jugendliche, die Gewalt erfahren haben, Schutz, Unterstützung und Wege, wieder Vertrauen in ihre Zukunft zu fassen. Wir als Polizei wollen mit dem Benefizkonzert die wichtige Arbeit des Kinderschutz-Zentrums unterstützen, denn es ist unsere Verantwortung, solche Orte der Sicherheit und Fürsorge zu stärken", äußert sich Polizeipräsident Gregor Lange zum diesjährigen Spendenträger.

In einer geführten Gesprächsrunde werden Polizeipräsident Gregor Lange und Geschäftsführerin Aline Schneider-Seiler vom Kinderschutz-Zentrum über die Arbeit und die Wichtigkeit der Einrichtung sprechen.

Unterstützung bekommt das Landespolizeiorchester unter der Leitung von Scott Lawton erneut vom Kinderchor der Chorakademie in Dortmund. Als Sänger konnte die Polizei Dortmund Ian Schneider gewinnen. Der 15-jährige Dortmunder nahm dieses Jahr an der Gesangsshow "The Voice Kids" teil, wo er mit seiner beeindruckenden Stimme bis ins Finale kam.

Im vergangenen Jahr sammelte die Polizei Dortmund 6.000 Euro Spendengelder für die Frauenberatungsstelle in Dortmund. Mit rund 800 Besucherinnen und Besuchern war die Reinoldikirche erneut voll besetzt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell