Polizei Dortmund

POL-DO: Ohne Helm auf frisiertem Fahrrad im Feierabendverkehr unterwegs: Polizei zieht 16-Jährigen und sein "Turbobike" in Hörde aus dem Verkehr

Dortmund (ots)

Wenn ein Fahrrad scheinbar mühelos den fließenden Autoverkehr überholt, ist etwas faul - oder? Diesen Gedanken hatten auch die Polizisten, die am gestrigen Dienstag (4. November) gegen 13:15 Uhr sahen, wie ein 16-Jähriger ohne Helm auf der Hörder Bahnhofstraße einem futuristisch anmutenden "Turbobike" locker-leicht an zwei Autos vorbeizog.

Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie das Gefährt näher unter die Lupe nahmen. Seinen ursprünglichen Status als Mountainbike hatte das Rad nämlich längst verloren. Stattdessen waren ein Elektromotor und ein Akku mit unbekannter Leistung angebaut. Über einen eigens eingebauten Kippschalter konnte dieser aktiviert werden. Auch die Eigentumverhältnisse konnten nicht schlüssig nachgewiesen werden.

Nach der Sicherstellung und dem damit einhergehenden Transport auf die Polizeiwache Hörde ergaben mehrere Tests im Leerlauf, dass das Fahrrad mühelos auf bis zu 70 km/h beschleunigt werden kann. Sogar ohne Betätigung der Pedale erreichte es über 30 km/h. Dadurch ist das Fahrzeug auch versicherungs- und fahrerlaubnispflichtig. Beides war nicht vorhanden.

Die Polizei Dortmund warnt eindringlich vor der Nutzung derartiger Selbstlaborate. Die Unfallgefahr im Straßenverkehr für die Nutzer selbst sowie für alle anderen Verkehrsteilnehmenden erhöht sich dadurch deutlich. Darüber hinaus appelliert die Polizei, einen Schutzhelm beim Fahrrad fahren zu tragen. Der Helm rettet Leben!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell