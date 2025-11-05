Polizei Dortmund

POL-DO: Kurz vor Mitternacht in Lütgendortmund: Mehrere Personen attackieren 39-Jährigen und flüchten

Dortmund (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Heinrich-Sondermann-Platz in Dortmund-Lütgendortmund am gestrigen Dienstag (4. November) gegen 23:40 Uhr sucht die Polizei nun dringend Zeugen.

Zeugen hatten kurz vor Mitternacht den Notruf verständigt. Sie sahen, wie mehrere dunkel gekleidete Männer einen 39-jährigen Dortmunder attackierten. Dabei ist bisherigen Erkenntnissen zufolge auch ein Messer zum Einsatz gekommen. Die Täter flüchteten dann in nördliche Richtung und ließen den Geschädigten mit mehreren Stichverletzungen am linken Arm zurück. Lebensgefahr bestand nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die etwas gesehen haben könnten. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

Zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität, insbesondere unter Verwendung von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen, hat das Polizeipräsidium Dortmund ein umfangreiches Konzept aus Einsatzmaßnahmen und organisatorischen Anpassungen auf den Weg gebracht. Neben den Maßnahmen zum Messertrageverbot sind hier die Präsenzkonzeption „Fokus”, die strategische Fahndung, die Videobeobachtung und verstärkte Präsenz von uniformierten und zivilen Polizeikräften zu nennen. Darüber hinaus wurde ein Gewaltschutzkommissariat eingerichtet und zwei Ermittlungskommissionen gebildet, die sich mit Gewalttaten rund um den Dortmunder Hauptbahnhof beschäftigen. Das Ziel ist die Verhinderung und Verfolgung von Straftaten sowie die damit verbundene Senkung der Kriminalitätszahlen, um die objektive und subjektive Sicherheit der Menschen zu steigern.

