Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen in Anklam (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Anklam (ots)

Am 28.03.2022 um 11:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bergstraße in der Hansestadt Anklam, bei welchem sich ein PKW überschlug. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr der 58-jährige Unfallverursacher in Anklam die B110 und bog in die Bergstraße ab. In dieser Einbahnstraße liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 30 km/h. Nach eigenen Angaben erlitt der Fahrzeugführer einen Schwindelanfall und verlor daraufhin die Kontrolle über seinen PKW Toyota Yaris. In der weiteren Folge stieß mit einem geparkten PKW zusammen. Der Toyota überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der schwerverletzte Fahrzeugführer des PKW konnte sich aus eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst erstversorgt. Im Anschluss wurde er in das Klinikum Anklam verbracht. Vor Ort waren weiterhin 10 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Anklam mit zwei Einsatzfahrzeugen eingesetzt. Beide beteiligten PKW sind nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen beauftragten Abschleppdienst geborgen. Der Gesamtschaden wird auf 10.100 EUR geschätzt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell