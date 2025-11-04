Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf dem Sunderweg in Dortmund

Dortmund (ots)

Am 3. November (Montag) kam es um 20:56 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Sunderweg 130 im Stadtteil Dortmund-Hafen. An dem Unfall waren zwei Fahrzeuge beteiligt.

Ein 39-Jähriger aus Unna fuhr mit seinem Jeep den Sunderweg in südlicher Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 130 stand ein 22-jähriger Dortmunder mit seinem Mazda, der nach links in Richtung des alten Hafenamts abbiegen wollte. Aus noch ungeklärter Ursache übersah dies offenbar der 39-Jährige und fuhr auf den stehenden Mazda auf.

Durch die Kollision wurde der Dortmunder schwer verletzt und Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Seine 20-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Dortmund) erlitt leichte Verletzungen.

Der Jeep war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Straße bis 0:10 Uhr teilweise gesperrt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell