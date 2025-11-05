Polizei Dortmund

POL-DO: Gewahrsam statt Gummibärchen: Schnelle Festnahme nach Diebstahl aus Auto

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0973

In der Nacht zum Mittwoch (05.11.) beobachteten zivile Einsatzkräfte, wie ein Mann Gegenstände aus einem geparkten Auto stahl. Weit kam der Dieb jedoch nicht: Nach wenigen Metern klickten die Handschellen.

Da es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Diebstählen aus geparkten Autos kam, bestreiften zivile Einsatzkräfte den Bereich der östlichen Innenstadt. Dabei fiel ihnen ein Mann auf, der über die Parkplätze des Schwanenwalls lief und in geparkte Autos schaute.

Nach einer Weile suchte der Mann das Kaiserstraßenviertel auf. Auch hier zeigte er auffälliges Interesse an den geparkten Fahrzeugen und rüttelte immer wieder an den Türen. Gegen Mitternacht gelang es ihm schließlich, die unverschlossene Beifahrertür eines Audis auf der Davidstraße zu öffnen. Anschließend durchwühlte der Mann das Fahrzeuginnere, nahm einige Gegenstände an sich und flüchtete.

Weit kam er jedoch nicht: Bereits nach wenigen Metern konnten die Einsatzkräfte den 22-jährigen Dortmunder festnehmen. Seine Beute: Unter anderem ein Parfüm, 52 Cent und eine Tüte Gummibärchen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten außerdem ein Multifunktionstool. Die Tatbeute sowie das Multitool stellten die Beamten sicher, auch der Audi wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der 22-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen.

