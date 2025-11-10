Polizei Dortmund

POL-DO: Schlägerei nach Fußballspiel in Derne: Fünf Leichtverletzte, eine Frau unter Schock

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0987

Nach Abpfiff eines Fußballspiels in der Kreisliga C auf dem Sportplatz Derne am gestrigen Sonntag (9. November) kam es um 15:20 Uhr zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Fünf Personen wurden leicht verletzt, eine Frau stand unter Schock.

Bisherigen Ermittlungen zufolge begann die Auseinandersetzung nach dem Abpfiff des Spiels, Zeugen wählten den Notruf. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen eintraf, war die Schlägerei bereits zu Ende. Mehrere Rettungswagen versorgten die Leichtverletzten. Nach ersten Erkenntnissen kam bei der Schlägerei auch ein Schraubendreher zum Einsatz, der später aufgefunden und sichergestellt wurde.

Die Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen dauern an.

Zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität, insbesondere unter Verwendung von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen, hat das Polizeipräsidium Dortmund ein umfangreiches Konzept aus Einsatzmaßnahmen und organisatorischen Anpassungen auf den Weg gebracht. Neben den Maßnahmen zum Messertrageverbot sind hier die Präsenzkonzeption „Fokus”, die strategische Fahndung, die Videobeobachtung und verstärkte Präsenz von uniformierten und zivilen Polizeikräften zu nennen. Darüber hinaus wurde ein Gewaltschutzkommissariat eingerichtet und zwei Ermittlungskommissionen gebildet, die sich mit Gewalttaten rund um den Dortmunder Hauptbahnhof beschäftigen. Das Ziel ist die Verhinderung und Verfolgung von Straftaten sowie die damit verbundene Senkung der Kriminalitätszahlen, um die objektive und subjektive Sicherheit der Menschen zu steigern.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell