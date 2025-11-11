Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Betrunken mit Auto überschlagen
Engelskirchen (ots)
Am Montagabend (10. November) fuhr ein 35-jähriger VW-Fahrer aus Engelskirchen auf der Engelskirchener Straße von Engelskirchen in Richtung Schnellenbach. Gegen 21:40 Uhr kam er im Verlauf einer Linkskurve, unweit der Ortschaft Feckelsberg, von der Straße ab, durchbrach einen Weidezaun und überschlug sich. Weil der 35-Jährige, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.
