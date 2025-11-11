PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrunken mit Auto überschlagen

Engelskirchen (ots)

Am Montagabend (10. November) fuhr ein 35-jähriger VW-Fahrer aus Engelskirchen auf der Engelskirchener Straße von Engelskirchen in Richtung Schnellenbach. Gegen 21:40 Uhr kam er im Verlauf einer Linkskurve, unweit der Ortschaft Feckelsberg, von der Straße ab, durchbrach einen Weidezaun und überschlug sich. Weil der 35-Jährige, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

