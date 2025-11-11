Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Bagger von Baustelle gestohlen

Waldbröl (ots)

In der Zeit von Samstag (8. November) bis Montag stahlen Unbekannte einen abgestellten Bagger, der auf einer Baustelle im "Löher Weg" Ecke "Elisabeth-Schmidt-Weg" stand. Im gleichen Zeitraum wurde ein weiterer Bagger gestohlen, der auf einer Baustelle im "Weylandweg" abgestellt war. Es handelt sich um zwei gelbe, selbstfahrende Bagger des Herstellers "Caterpillar". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell