Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Zwei Bagger von Baustelle gestohlen
Waldbröl (ots)
In der Zeit von Samstag (8. November) bis Montag stahlen Unbekannte einen abgestellten Bagger, der auf einer Baustelle im "Löher Weg" Ecke "Elisabeth-Schmidt-Weg" stand. Im gleichen Zeitraum wurde ein weiterer Bagger gestohlen, der auf einer Baustelle im "Weylandweg" abgestellt war. Es handelt sich um zwei gelbe, selbstfahrende Bagger des Herstellers "Caterpillar". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
