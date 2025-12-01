Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (30.11.2025) zwischen 1 und 7 Uhr stahlen bislang Unbekannte in der Robert-Lauth-Straße im Stadtteil Oggersheim einen Motorroller. Der graue Roller war vor einem Einfamilienhaus nahe dem Ortsrand abgestellt sowie mittels Lenkradschlosses gegen Diebstahl gesichert.

Haben Sie am frühen Sonntagmorgen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Robert-Lauth-Straße gemacht? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

