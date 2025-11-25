Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag zur Pressemeldung: Folgenschwerer Verkehrsunfall in Korschenbroich

Korschenbroich (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 22.11.2025, 00:19 Uhr, berichteten wir unter dem Titel "Folgenschwerer Verkehrsunfall in Korschenbroich" über ein Unfallgeschehen an der Kreuzung Landstraße 361 und Landstraße 381.

Zur Unfallzeit am 21.11.2025, gegen 19:45 Uhr, waren ein Personenkraftwagen und ein Lastkraftwagen kollidiert. Infolgedessen war der Laster auf den Wagen gekippt.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6163992

Die 50 Jahre alte Autofahrerin aus Kaarst erlitt schwere Verletzungen. Ihr 17 Jahre alter Sohn, der sich als Beifahrer im Wagen befand, wurde lebensgefährlich verletzt. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Mit tiefem Bedauern teilen wir mit, dass der 17-Jährige am gestrigen Tag (24.11.) an seinen schweren Verletzungen verstorben ist. Seine Mutter befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung im Krankenhaus.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch immer an. Erkenntnisse zum Unfallverursachenden liegen noch nicht vor.

Zeugen und Ersthelfer, die namentlich noch nicht erfasst wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

