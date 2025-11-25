Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Frontalzusammenstoß mehrere verletzte Personen

Dormagen (ots)

Am Abend des 24.11.2025, kam es gegen 21:07 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 12 in Dormagen.

Ein 18-jähriger Dormagener befuhr mit dem 19-jährigen Dormagener Beifahrer in seinem Pkw die Kreisstraße aus Richtung Stürzelberg kommend in FR Zons. Dabei verlor er aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, schleuderte und kollidierte mit dem ihm entgegenkommenden Pkw eines 32-jährigen Dormagener. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der 18-jährige Fahrzeugführer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr freigeschnitten werden. Im Anschluss wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Die beiden weiteren Beteiligten erlitten ebenfalls Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kreisstraße im Bereich des Unfallortes.

Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines spezialisierten Unfallaufnahmeteams.

Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell