PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Frontalzusammenstoß mehrere verletzte Personen

Dormagen (ots)

Am Abend des 24.11.2025, kam es gegen 21:07 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 12 in Dormagen.

Ein 18-jähriger Dormagener befuhr mit dem 19-jährigen Dormagener Beifahrer in seinem Pkw die Kreisstraße aus Richtung Stürzelberg kommend in FR Zons. Dabei verlor er aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, schleuderte und kollidierte mit dem ihm entgegenkommenden Pkw eines 32-jährigen Dormagener. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der 18-jährige Fahrzeugführer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr freigeschnitten werden. Im Anschluss wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Die beiden weiteren Beteiligten erlitten ebenfalls Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kreisstraße im Bereich des Unfallortes.

Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines spezialisierten Unfallaufnahmeteams.

Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 15:25

    POL-NE: Schwerverletzter Fußgänger

    Grevenbroich (ots) - Am Montag (24.11.) kam es, gegen 7:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung "Am Jägerhof" / L 142 in Grevenbroich. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Grevenbroicher mit seinem Pkw die L142 in Richtung Langwaden. Im Kreuzungsbereich überquert nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein 18-jähriger Fußgänger aus Grevenbroich bei rotzeigender Ampel die Straße. Dabei kommt es zu ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:15

    POL-NE: Vier Verletzte bei Brand in Seniorenzentrum

    Grevenbroich (ots) - Am Sonntag (23.11.), gegen 00:10 Uhr, kam es in einem Seniorenzentrum an der Hundhausenstraße zu einem Zimmerbrand. Bei dem Vorfall wurden vier Personen durch Rauchgase teilweise schwer verletzt. Das Zimmer eines 56 Jahre alten Bewohners im Erdgeschoss war aus bislang unbekannten Gründen in Vollbrand geraten. Rettungskräfte transportierten ihn sowie zwei 29 und 77 Jahre alte Frauen und einen 38 ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:01

    POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

    Grevenbroich (ots) - Am Sonntag (23.11.), gegen 21:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Grevenbroich. Ein Zeuge konnte einen lauten Knall vernehmen und alarmierte Beamte konnten kurze Zeit später auf einem Wirtschaftsweg an der Glück-Auf-Straße in Richtung "Frimmersdorfer Höhe" einen stark beschädigten Pkw - jedoch ohne Fahrzeuginsassen - auffinden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Nach den ersten Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren