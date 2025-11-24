Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Schwerverletzter Fußgänger
Grevenbroich (ots)
Am Montag (24.11.) kam es, gegen 7:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung "Am Jägerhof" / L 142 in Grevenbroich.
Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Grevenbroicher mit seinem Pkw die L142 in Richtung Langwaden. Im Kreuzungsbereich überquert nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein 18-jähriger Fußgänger aus Grevenbroich bei rotzeigender Ampel die Straße. Dabei kommt es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 56-Jährigen.
Der 18-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.
