Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerverletzter Fußgänger

Grevenbroich (ots)

Am Montag (24.11.) kam es, gegen 7:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung "Am Jägerhof" / L 142 in Grevenbroich.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Grevenbroicher mit seinem Pkw die L142 in Richtung Langwaden. Im Kreuzungsbereich überquert nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein 18-jähriger Fußgänger aus Grevenbroich bei rotzeigender Ampel die Straße. Dabei kommt es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 56-Jährigen.

Der 18-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

