Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall
Grevenbroich (ots)
Am Sonntag (23.11.), gegen 21:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Grevenbroich. Ein Zeuge konnte einen lauten Knall vernehmen und alarmierte Beamte konnten kurze Zeit später auf einem Wirtschaftsweg an der Glück-Auf-Straße in Richtung "Frimmersdorfer Höhe" einen stark beschädigten Pkw - jedoch ohne Fahrzeuginsassen - auffinden.
Das Fahrzeug wurde sichergestellt.
Nach den ersten Ermittlungen konnte der Fahrer des Pkws festgestellt werden.
Das Verkehrskommissariat 1 fragt nun, wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen?
Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Nummer 02131-3000 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell