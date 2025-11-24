Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Grevenbroich (ots)

Am Sonntag (23.11.), gegen 21:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Grevenbroich. Ein Zeuge konnte einen lauten Knall vernehmen und alarmierte Beamte konnten kurze Zeit später auf einem Wirtschaftsweg an der Glück-Auf-Straße in Richtung "Frimmersdorfer Höhe" einen stark beschädigten Pkw - jedoch ohne Fahrzeuginsassen - auffinden.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Nach den ersten Ermittlungen konnte der Fahrer des Pkws festgestellt werden.

Das Verkehrskommissariat 1 fragt nun, wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen?

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Nummer 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell