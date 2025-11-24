PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte greifen 55-jährigen Neusser an

Neuss (ots)

Zwei Unbekannte haben am Samstag (22.11.), gegen 02:15 Uhr, an der Lanzerather Straße einen 55 Jahre alten Mann angegriffen. Die Männer attackiert den Neusser mit Faustschlägen und versuchten ihm den Inhalt seiner Jackentaschen wegzunehmen. Als sich der Angegriffene zur Wehr setzte, ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Lanzerath.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Kleidung, Mützen

Einer der Männer hatte einen Dreitagebart.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 11:25

    POL-NE: Unbekannte stehlen Geländewagen

    Korschenbroich (ots) - In der Zeit von Donnerstag (20.11.), 20:00 Uhr, bis Freitag (21.11.), 08:30 Uhr, haben Diebe am Herzbroicher Weg einen grauen Jeep Wrangler Unlimited gestohlen. Der Geländewagen war vor dem Haus abgestellt und hatte das Kennzeichen NE-JN 1110. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich unter der ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 10:08

    POL-NE: Mutmaßliches Diebesgut aufgefunden

    Neuss (ots) - Laute Streitigkeiten führen zum Auffinden von mutmaßlichem Diebesgut. Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Gladbacher Straße hörten am Samstag (22.11.) gegen 17:00 Uhr laute Streitigkeiten aus einer Nachbarwohnung und informierten die Polizei. Diese konnte vor Ort den Streit schlichten, jedoch staunten sie aufgrund eines anderen Fundes nicht schlecht. Befanden sich in der Wohnung doch eine Vielzahl ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 00:19

    POL-NE: Folgeschwerer Verkehrsunfall in Korschenbroich

    Korschenbroich (ots) - Am Freitag (21.11.) kam es gegen 19:45 Uhr in Korschenbroich zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr ein 63-jähriger Mönchengladbacher mit seinem LKW die L 361 aus Richtung Mönchengladbach in Richtung Glehn. Im Kreuzungsbereich der L 361 / L 381 kollidierte der LKW Fahrer mit einem VW ID 3, der die L 381 in Richtung Kleinenbroich befuhr. Der LKW kippte nachfolgend auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren