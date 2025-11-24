Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte greifen 55-jährigen Neusser an

Neuss (ots)

Zwei Unbekannte haben am Samstag (22.11.), gegen 02:15 Uhr, an der Lanzerather Straße einen 55 Jahre alten Mann angegriffen. Die Männer attackiert den Neusser mit Faustschlägen und versuchten ihm den Inhalt seiner Jackentaschen wegzunehmen. Als sich der Angegriffene zur Wehr setzte, ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Lanzerath.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Kleidung, Mützen

Einer der Männer hatte einen Dreitagebart.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell