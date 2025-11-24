Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen Geländewagen

Korschenbroich (ots)

In der Zeit von Donnerstag (20.11.), 20:00 Uhr, bis Freitag (21.11.), 08:30 Uhr, haben Diebe am Herzbroicher Weg einen grauen Jeep Wrangler Unlimited gestohlen. Der Geländewagen war vor dem Haus abgestellt und hatte das Kennzeichen NE-JN 1110.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

