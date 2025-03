Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: mutmaßlicher Kabeldieb festgenommen

Hamm-Westen (ots)

Ein 49jähriger polizeibekannter Mann entwendete am Samstag, 1. März mutmaßlich eine größere Menge Kupferkabel. Diese Kabel transportierte er gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Dortmunder Straße. Hier wurde er von einem Polizeibeamten in seiner Freizeit erkannt und angesprochen. Der 49jährige beabsichtigte, sich dieser Situation zu entziehen, so dass er vor Ort am Boden fixiert werden musste. Der Tatverdächtige konnte so den Einsatzkräften der Polizeiwache Mitte übergeben werden. Da der 49jährige die Herkunft des Kabels nicht plausibel erklären konnte, steht der Verdacht des besonders schweren Fall des Diebstahls im Raum. Unter diesem Tatverdacht wurde er vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam Hamm zugeführt. Auf Weisung der StA Dortmund wurde der Tatverdächtige mittlerweile entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu dem Diebstahl, insbesondere zur Herkunft des Kupferkabels, nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

