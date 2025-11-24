Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliches Diebesgut aufgefunden

Neuss (ots)

Laute Streitigkeiten führen zum Auffinden von mutmaßlichem Diebesgut.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Gladbacher Straße hörten am Samstag (22.11.) gegen 17:00 Uhr laute Streitigkeiten aus einer Nachbarwohnung und informierten die Polizei. Diese konnte vor Ort den Streit schlichten, jedoch staunten sie aufgrund eines anderen Fundes nicht schlecht. Befanden sich in der Wohnung doch eine Vielzahl von elektronischen Werkzeugmaschinen. Bei der Überprüfung der Individualnummern stellte sich dann heraus, dass diese offenbar an verschiedenen Tatorten entwendet wurden.

Die drei angetroffenen Personen, ein 21-jähriger Afghane, ein 26-jähriger Afghane und eine 22-jährige Irakerin, wurden zunächst vorläufig festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Die aufgefundenen Maschinen, vermutlich eine niedrige dreistellig Zahl, wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen.

Es wird nun geprüft aus welchen möglichen Straftaten die aufgefundenen Gegenstände stammen. Ebenso wird geprüft in welchem Zusammenhang die drei Personen mit den Maschinen stehen und warum diese sich in der Wohnung aufgehalten haben.

Die Frau, ebenso in Düsseldorf wie auch der 26-Jährige wohnhaft, als auch der 21-jährige Grevenbroicher wurden nach Prüfung von Haftgründen und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei ermittelt.

