Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dachgeschosswohnung gerät in Vollbrand

Neuss (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Donnerstagnachmittag (20.11.), gegen 16:15 Uhr, die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Viersener Straße in Vollbrand geraten.

Der 40 Jahre alte Mieter der betroffenen Wohnung konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen. Er hatte noch versucht, die Flammen zu löschen und wurde durch Rauchgase leicht verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Auch ein 40 Jahre alter Mieter einer darunterliegenden Wohnung hatte das Haus selbstständig verlassen können. Er blieb unverletzt.

Nach der Alarmierung waren Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Unfallstelle geeilt.

Die Viersener Straße wurde während der Löscharbeiten zwischen der Christian-Schauerte-Straße und der Kaarster Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Das Haus, in dem eine mittlere einstellige Anzahl von Personen gemeldet ist, ist derzeit unbewohnbar. Alle Bewohner haben eine Bleibe gefunden, ihre Unterbringung durch die Stadt Neuss war nicht erforderlich.

Das baulich unmittelbar angrenzende Nachbarhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Es blieb feuer- und rauchfrei.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

