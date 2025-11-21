Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß auf Kreuzung

Kaarst (ots)

Eine 62-jährige Wassenbergerin befuhr am Donnerstag (20.11.), gegen 20:07 Uhr, mit ihrem Pkw die Antoniusstraße und beabsichtigte an der Kreuzung Neersener Straße / Gustav-Heinemann-Straße links in Richtung Neersenerstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem Zusammenstoß mit einer 27-jährigen Fußgängerin aus Kaarst, welche nach ersten Erkenntnissen die Kreuzung aus Richtung Gustav-Heinemann-Straße in Richtung Antoniusstraße bei grünzeigender Ampel überquerte.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 27-jährige Kaarsterin schwer verletzt.

Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen.

Zudem rät die Polizei aktuell allen Autofahrern zu erhöhter Vorsicht. Gerade bei Dunkelheit und Nässe können Spiegelungen und Lichter vom Verkehrsgeschehen ablenken, so, dass Verkehrsteilnehmer wichtige Zeichen übersehen. Passen Sie deswegen ihre Geschwindigkeit unbedingt den herrschenden Bedingungen an und fahren Sie umsichtig.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell