Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rauchmelder alarmiert Feuerwehr und Polizei

Neuss (ots)

Am Mittwochvormittag (19.11.), gegen 11:10 Uhr, wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Hotel an der Rheinallee im Hammfeld gerufen. Im 16. Stockwerk hatte zuvor die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Unbekannter an mehreren Stellen im Flur versucht, die schwer entflammbare Tapete anzuzünden. Dabei kam es zu einer Rauchentwicklung.

Es entstand nur geringer Schaden, Personen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise auf den oder die Täter und ein mögliches Motiv konnten bislang nicht erlangt werden. Die Brandexperten vom Kriminalkommissariat 11 haben die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

