Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte erbeuten Mobiltelefon

Dormagen (ots)

An der Gerhard-Domagk-Straße in Hackenbroich wurde einem 46 Jahre alten Mann aus Dormagen von zwei Unbekannten das Mobiltelefon entwendet. Zudem sprühten die Männer ihrem Opfer Pfefferspray ins Gesicht und verletzten ihn dadurch leicht.

Der Dormagener hatte sein Mobiltelefon in einem Anzeigenportal zum Kauf angeboten. Am Mittwochabend (19.11.), gegen 21:45 Uhr, erschienen die beiden Kaufinteressenten an der Wohnung des 46-Jährigen. Nachdem ihnen das Mobiltelefon ausgehändigt wurde, sprühten sie dem Verkäufer Pfefferspray ins Gesicht und flüchteten mit ihrer Beute.

Täterbeschreibung:

Die Männer waren etwa 20 bis 25 Jahre alt. Einer von ihnen war mit einem grauen Kapuzenpullover und einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Er hatte einen Oberlippenbart und ein südländisches Erscheinungsbild. Der andere trug einen grauen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose und eine Kappe.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 25 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell